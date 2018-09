Na das ist mal eine Überraschung! Heute Abend ist dabei zu sehen, wie sie zwischen ihren zwei Finalisten Alex und Daniel den Mann fürs Leben finden möchte. Das Alex dabei im Liebes-Rennen einen klaren Vorsprung hat, ist definitiv nichts Neues. Doch wie geht es für ihn eigentlich nach dem großen Finale weiter? In einer überraschenden Botschaft spricht er nun Klartext...

Bachelorette Alex: Wohlgehütetes Geheimnis gelüftet!

Bachelorette Alex: So geht es für ihn nach dem Finale weiter

Wie Alex nun via " " verkündet, hat er zwei Optionen, die nach dem Finale auf ihn warten. So postet er ein Bild von sich, welches er mit den Worten kommentiert: "Für mich gibt es 2 Möglichkeiten: letzte Rose oder Bachelor 2019? Was meint ihr?" Es wird deutlich: Wenn es für Alex mit dem Liebes-Glück mit Nadine Klein nicht klappt, wirft er nicht die Flinte ins Korn, sondern will sich als Bachelor selber auf die Liebessuche begeben. Seine Followers treten dem mit gemischten Gefühlen gegenüber...

Bachelorette Alex: Seine Fans sind geteilter Meinung!

Wie unter dem Post von Alex deutlich wird, sind sich seine Followers darüber im Unklaren, ob Alex als Bachelorette-Gewinner hervorgehen, oder ob sich als Bachelor selber auf die Liebes-Suche begeben soll. So kommentieren sie: "Bachelor 2019! sie wird Daniel nehmen! Obwohl Alex besser passt." sowie "Hoffe du gewinnst." Definitiv alles andere als leicht! Wie es für Alex letztendlich weitergehen wird? Wir werden es spätestens heute Abend wissen...