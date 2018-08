Bachelorette Alex: Wohlgehütetes Geheimnis gelüftet!

Jetzt ist es raus! Heute Abend ist wieder dabei zu sehen, wie sie zwischen ihren drei verbliebenen Favoriten, Alex, Daniel und Filip, denn Mann fürs Leben finden möchte. Doch muss Nadine überhaupt noch eine Entscheidung treffen, oder ist diese bereits gefallen?

Bachelorette 2018: Tränen-Drama nach den Dreamdates!

Nadine Klein: Ist er schon jetzt der Gewinner?

Schon in den letzten Folgen wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Alex schon jetzt der heimliche Gewinner der Bachelorette sein wird – zu Recht? Bestätigt wurde dies zwar noch nicht, allerdings verschafft einer seiner neusten " "-Posts nun etwas mehr Klarheit. So teilt der smarte (noch)-Junggeselle ein Bild von sich, welches er mit den Worten kommentiert': " (...) Endlich mal länger Zeit mit Nadine und vor allem mal ohne Kamera. Ich freu mich! (...)." Ehrliche Worte, die seinen Fans eine ganz logische Schlussfolgerung liefern...

Nadine Klein: Die Bachelorette Fans sind sich sicher!

Wie unter dem Schnappschuss von Alex deutlich wird, konnte er mit seinem Post das Liebes-Geheimnis bereits lüften. Seine Fans sind sich nämlich sicher: Alex ist der Gewinner! So kommentieren sie: "Du wirst gewinnen ich hoffe es" sowie "And the Winner is Big Alex". Ob sie allerdings recht behalten werden? Wir können gespannt sein...