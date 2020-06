Bachelorette Alisa Persch hat Patrick Cuninka gegen Philipp Stehler getauscht!

nicht in Frage, als Kumpel passt der GZSZ-Gaststar offensichtlich gut. Die Bachelorette und der ehemalige Polizist ziehen ab und an ganz gerne mal in Berlin gemeinsam um die Häuser.

Wenn Alisas Freund Patrick Cuninka am Wochenende keine Zeit hatte, hat sich die hübsche Lehrerin auch mal mit Ex-Kandidat Mario, ihrer Freundin Mandy und Philip einen schönen Abend gemacht. Doch mittlerweile sind Alisa und Patrick getrennt. Möglicherweise hat die große Entfernung zwischen Berlin und München ihre Beziehung langfristig einfach zermürbt. Mit Philipp Stehler zieht sie allerdings immer noch um die Häuser.

Der blonde Sunnyboy ist nämlich immer greifbar für Alisa, er wohnt ebenfalls in Berlin und das auch noch in unmittelbarer Nähe der Bachelorette. Ob er vielleicht doch etwas mit der Trennung von Alisa und Patrick zu tun hat und Monate nach der RTL-Kuppelshow aus Freundschaft doch noch Liebe geworden ist? Fans der ehemaligen Rosenverteilerin würden dies bestimmt begrüßen. Es werden nämlich immer wieder Stimmen laut, Alisa hätte lieber Philipp die letzte Rose geben sollen...