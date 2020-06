Bachelorette Alisa Persch warnt Bachelor-Kandidatinnen vor Leonard Freier!

Auch wenn sie Dank RTL in dem sportlichen Patrick Cuninka die große Liebe gefunden hat, scheint der Münchner selbst die Angelegenheit anfangs nicht so wirklich ernstgenommen zu haben. Via Facebook warnt Alisa: „Da macht der Gute aus Jux und Tollerei bei der Sendung mit und hat am Ende mich an der Backe kleben. Ich hoffe, Leonards Mädels wissen, worauf sie sich eingelassen haben!“ Allerdings dürfte ihre Sorge völlig unbegründet sein. Während sowohl Alisa, als auch ihre Vorgängerin Anna Hofbauer absolut glücklich mit ihren Partnern sind, haben es die Bachelor der vergangenen Staffeln nie lange mit ihrer jeweils Auserwählten ausgehalten….