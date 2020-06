"Bachelorette"-Alisa: Sexy Urlaubsgrüße aus Rio

Erst Anfang des Monats überraschte das jähe Liebes-Aus von Alisa Persch (28) und Patrick Cuninka (25) die Fans - jetzt scheint es, als ob zumindest die ehemalige Bachelorette den Trennungsschmerz ganz gut überwunden hätte!

Aus ihrem Urlaub am Zuckerhut schickte Alisa per Instagram sonnige Feriengrüße in die Heimat, und die waren nicht nur im Hinblick auf die brasilianische Sonne heiß!