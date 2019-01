Bachelorette: Anna und Marvin machen Liebes-Urlaub

Reddit this

Anna Hofbauer ist eigentlich total im Proben-Stress. Bald ist die Premiere ihres Musicals "Evita" in Oldenburg.

Trotzdem hat sie das vergangene Wochenende genutzt, um mit ihrem Freund Marvin Albrecht Energie und Sonne zu tanken.

Das Bachelorette-Paar hat gemeinsam einen Kurz-Trip gemacht: "Direkt von der Probe gings heute Nachmittag ab an die Nordsee, um die Seele baumeln zu lassen", so Anna am Samstag.

Anna und Marvin führen seit dem Finale der Kuppel-Show eine Fernbeziehung. Jedes Wochenende pendeln die beiden, um sich zu sehen. Nun mussten beide einige Kilometer fahren.

Für den Liebes-Urlaub fuhren sie an die Nordsee, wo sie romantische Strandspaziergänge machten. Das zeigten sie auf mit einem Pärchen-Selfie: Dick eingepackt mit Schal und Mütze schossen sie ein Foto von sich vor dem offenen Meer. Mit Sonnenbrillen waren die beiden fast schon im Partnerlook.

Nachdem sie die frische Luft genossen hatten, machten sie sich auf ins Restaurant: "Jetzt haben wir uns schick gemacht und gehen lecker essen!", erklärte Anna. "Ein unglaublich leckeres Steak und den passenden Merlot dazu runden einen perfekten Tag ab", freute sich Marvin etwas später.

Bald startet auf die neue Staffel " ". Die Fans hoffen, dass dort ebenfalls die Liebe seines Lebens findet: "Ihr seid das Vorbildpaar für die Bachelor!"