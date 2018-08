Reddit this

"Bachelorette"-Daniel Lott: Darum war er bisher so wenig im TV zu sehen

Daniel wer? Während die meisten "Bachelorette"-Boys mit peinlichen Aktionen und dummen Spruchen um Sendezeit kämpfen, hält sich einer dezent zurück: Daniel Lott. "Mister Schwaben" wirkt im fast schüchtern und zurückhaltend. Jetzt klärte er auf, warum...

"Ich bin niemand, der sich in den Vordergrund spielen muss"

Nach der letzten Nacht der Rosen veröffentlichte Daniel ein langes Statement auf seinem -Account. "Ihr denkt euch, ihr habt noch recht wenig von mir gesehen? Richtig. Ihr denkt, ich wäre schüchtern und zurückhaltend? Falsch", schrieb er an seine Fans. Und erklärte auch gleich, woran das liegt: "Ich halte mich nur generell aus Streitereien heraus, weil ich ein sehr diplomatischer Mensch bin und die Ansicht vertrete, dass man alles in Ruhe klären kann. Außerdem bin ich niemand, der sich immer in den Vordergrund spielen muss. Dafür sind offensichtlich andere da." Autsch, der Seitenhieb gegen seine Konkurrenten hat gesessen!

Ist Daniel Lott der heimliche Favorit?

Wie er das Herz von Nadine erobern will? "Ich überzeuge lieber mit Charakter, Charme und einer Offensive im richtigen Moment und bleibe mir diesbezüglich auch selber treu. Meine Zeit wird hoffentlich noch kommen - es liegt an Nadine."

Seine Taktik scheint aufzugehen. Heute Abend sahnt Daniel sein erstes Einzeldate ab. Gemeinsam verbringen die beiden romantische Stunden in Athen. Und im Gegensatz zu Favorit Alex Hindersmann darf er Nadine nicht nur küssen, sondern auch bei ihr übernachten. Tja, stille Wasser sind eben tief...