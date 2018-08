Reddit this

Bachelorette Dennis: Foto aufgetaucht! So sah er früher aus!

Huch, hätte ihr auf diesem Foto Dennis wiedererkannt? Heute Abend ist der smarte Junggeselle wieder dabei zu sehen, wie er das Herz von Bachelorette für sich erobern möchte. Ein jetzt aufgetauchtes Foto sorgt nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit! Der Grund: Der Schnappschuss zeigt Dennis vor einigen Jahren. Kaum zu glauben, wie Dennis früher aussah...

So wie seine Konkurrenten möchte auch Dennis die letzte Rose von Bachelorette Nadine Klein für sich gewinnen. Das der Liebes-Kampf dabei jedoch alles andere als leicht ist, zeigt sich vor allem in der heutigen Folge. In dem Vorab-Trailer kann bereits beobachtet werden, wie Nadine ein paar heiße Momenten mit den Herzmännern Alex und Maxim erlebt. Für Dennis aber sicherlich kein Grund, um die Liebes-Flinte ins Korn zu werfen. Ein Bild aus der Vergangenheit zeigt jetzt nämlich, dass Dennis ein absoluter Kämpfer ist und seine Ziele verwirklicht...

Bachelorette Dennis: Dieses Foto sorgt für Aufsehen

Dass Dennis eine echt Kämpfer-Natur ist, beweist nun ein Foto, welches Dennis vor einigen Jahren zeigt. Während der Herzmann jetzt ein absolutes Muskel-Packet ist, enthüllt der Schnappschuss, dass Dennis früher eher schmächtig und bubihaft war. Zu dem " "-Post kommentiert Dennis: "Linkes Bild aus dem Jahr 2012. Gym, Fitnessstudio und eine richtige Ernährung waren hier noch Fremdwörter. 2013/2014 ging es dann langsam los. Rechte Seite 09/2017." Es wird deutlich: Dennis weiß was er will. Ob er mit so viel Ehrgeiz auch das Herz von Nadine Klein für sich erobern kann? Wir können gespannt sein...