Bachelorette-Eddy Mock: Haar-Hammer! Er zeigt sich mit neuer Frisur

Am Mittwochabend lernte „Die Bachelorette“ Nadine Klein endlich ihre 20 Verehrer kennen. Nun hat die Wahlberlinerin die Qual der Wahl und muss herausfinden, welcher der attraktiven Herren ihr persönlicher Mr. Right ist. Drei Männer wurden bereits nach Hause geschickt. Sascha Schmitz, Vadim Vyskubov und Kai Schrader konnten bei der Single-Dame keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dieses Problem hat Eddy Mock sicherlich nicht. Nachdem er aus der Limousine ausstieg, um Nadine kennenzulernen, schrie er mit geschlossenen Augen und warf die Arme in die Luft. Damit sorgte er für einen der skurrilsten Momente der Show. "Druck ablassen, Druck ablassen. Ich wollte dich auch nicht sehen, bevor ich das gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, mich auf jemanden so zu freuen, den ich noch nicht gesehen habe“, erklärte er anschließend.

Er wechselt gerne seinen Look

Diese interessante Begrüßung wird Nadine wohl nicht so schnell vergessen. Doch auch die wilde Lockenmähne des 27-Jährigen dürfte ihr aufgefallen sein. Eddy nenn sich selbst liebevoll „Lockenlümmel“ und wird von seinen Freunden immer wieder gerne mit der verstorbenen -Legende verglichen. Das dürfte unter anderem an den Haaren liegen! Wer einen genauen Blick auf das -Profil des gebürtigen Kasachen wirft, erkennt jedoch schnell, dass Eddy eine neue Frisur hat. Im April trug er noch glatte Haare, die er mal mehr und mal weniger streng in einem Zopf trug. Einige Monate zuvor waren es sogar noch kurze Haare, die an den Seiten glatt waren und sich am Oberkopf nur leicht kräuselten. Vor einigen Jahren war er sogar blond! Die neuen Mega-Locken hat der Tanz- und Fitnesstrainer also noch nicht lange! Trotzdem denkt er jetzt schon daran, sich von seinem Markenzeichen zu verabschieden. „Die werden bald abgeschnitten“, verrät er auf seinem Instagram-Account. „Vielleicht!“

Ein Beitrag geteilt von Edgar Mock (@eddy_mock) am Aug 12, 2015 um 9:54 PDT

Eddy und Nadine teilen eine große Leidenschaft

Ob Nadine wohl seinem freundlichen Charme verfallen wird? Die beiden tanzen für ihr Leben gerne und haben somit schon eine bedeutende Gemeinsamkeit. Am ersten Abend tanzte Eddy sogar als erster Kandidat mit seiner Angebeteten. Ein gutes Zeichen! Wenn Eddy nicht gerade Zumba-Kurse gibt oder das Hang-Instrument spielt, pokert er oder verreist mit Freunden. Was ihm zu seinem ganz großen Glück noch fehlt, ist eine Freundin. Sie soll offen, herzlich und zielstrebig sein – alles Dinge, die auf Nadine zutreffen!

Kann er bei der „Bachelorette“ landen?

Schon vor der Show verriet Nadine, wonach sie bei einem Mann sucht. „Er sollte mit beiden Beinen im Leben stehen, Hobbys haben und genau wissen was er will - das bin im Idealfall dann natürlich ich“, erklärte sie. „Und Haare wären schön.“ Na, da hat Eddy sicherlich gute Chancen! Ob es zwischen den beiden wirklich funkt, wird sich allerdings noch zeigen.