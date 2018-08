Bachelorette-Filip: Deutliche Worte nach seinem Aus!

Bye, bye Filip! Gestern Abend musste der smarte Hamburger die Koffer packen. Beim Dreamdate auf Curaçao wollte der Funke einfach nicht überspringen. Zwar schwärmte Filip: "Wir sind auf einer Wellenlänge und dazu gehören immer zwei." Doch bei Nadine flatterten keine Schmetterlinge im Bauch. „Ich habe selten so einen Moment, wo ich denke: 'Halt die Klappe und küss mich'", gab sie zu. Auch ein romantischer Kuss konnte das Ruder nicht mehr rumreißen. Jetzt meldet Filip sich erstmals nach seinem Exit zu Wort...

Filip schwärmt von der Show

"Ich blicke zurück auf eine sehr intensive und lehrreiche Zeit, die mir sehr viel bedeutet. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte", schreibt er auf seinem -Account. "Auch wenn es am Ende des Tages nicht für mich gereicht hat, kann ich sagen, dass ich als Gewinner hier raus gehe. Ich habe verdammt geile Menschen kennenlernen dürfen, jeder Einzelne kam mit seiner Art und Weise und seinem Charakter super und ehrlich bei mir an."

Und weiter: "Ich denke, dass ich nicht nochmal das 'Privileg' haben werde, eine Frau kennenzulernen, bei der mir andere 19 Männer am Nacken hängen. Nichtsdestotrotz bereue ich diese Zeit nicht, ganz im Gegenteil. Durch das Abenteuer habe ich so viel an Wissen und Reife gewonnen, die mir keiner mehr nehmen kann." Zum Schluss richtete er noch ein paar Worte an Nadine: "Sie ist eine super Frau und derjenige, der sie bekommt, kann sich glücklich schätzen."

Findet Filip bald seine große Liebe?

Seine Fans stehen voll und ganz hinter ihm. "Ich finde, du warst der Beste" und "Schade, dass du nicht weiter bist. Aber jetzt bist du für mich bereit", lauten die Kommentare seiner weiblichen Anhänger.

Mit der "Bachelorette" hat es zwar nicht geklappt, aber vielleicht lernt er ja bald die Richtige kennen. Angebote gibt es nach der Show sicherlich genug...