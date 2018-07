Für Filip Pavlovic läuft es bei " " gerade richtig rund. In Folge 2 darf er sich über das erste Einzeldate mit freuen. Gemeinsam geht es auf eine romantische Bootstour. In der Männervilla kündigt er vorher sogar an, dass er die Nacht mit Nadine verbringen wird. Seine offene Art und seine lockeren Sprüche kommen nicht bei allen Konkurrenten gut an. Doch wer ist Filip eigentlich?

Er war Spieler in der Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina

Filip hat kroatische und bosnische Wurzeln, ist aber in Hamburg geboren. Seine größte Leidenschaft ist Sport. Er hat Fitnessökonomie studiert und arbeitet als Fitness Coach.

Was jedoch kaum einer weiß: Filip war professioneller Fußballspieler in der bosnisch-herzegowinischen U-19 Nationalmannschaft. „Meine Berufung seit Kindesbeinen an ist der Sport, bei welchem ich mich in erster Linie über lange Zeit mit dem hingegeben habe. Für mich gibt es keine halben Sachen, denn wozu bemühen, wenn man nicht den Zenit als Ziel hat“, schreibt Filip auf seiner Webseite. Seinen großen Traum auch in die erste Liga der Erwachsenen zu kommen, musste er jedoch wegen einer Knieverletzung aufgeben.

Findet Filip endlich seine Traumfrau?

Auch mit der großen Liebe wollte es bisher nicht so recht klappen. "Mit der Zeit habe ich gelernt, dass Aussehen nicht alles ist. Ich brauche eine Frau, die mich unterstützt. Eine Frau, auf die ich mich zu hundert Prozent verlassen kann", verrät Filip im Interview mit . Ob Bachelorette Nadine Klein endlich die Richtige ist?

