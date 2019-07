Reddit this

Gerda Lewis: Affären-Schock in der Nacht der Rosen!

Heute Abend sucht "Bachelorette" Gerda Lewis endlich nach ihrem Traummann. Doch schon in der ersten Nacht der Rose erwartet sie eine böse Überraschung!

ist bereit! 20 Single-Männer wollen ihr Herz erobern. Beim ersten Kennenlernen trifft sie gleich auf einen alten Bekannten...

Unerwartetes Wiedersehen in der Nacht der Rosen

"Krass, du bist es!", platzt es aus Kandidat Sebastian Mansla heraus, als er aus der Limousine steigt. Auch Gerda traut ihren Augen kaum: "Hätte nicht gedacht, dich hier zu sehen." Doch so richtig begeistert scheint die ehemalige "GNTM"-Kandidatin nicht zu sein. "Es ist kompliziert...", gibt Gerda zu.

Sebastian hatte Affäre mit Gerdas bester Freundin

Sebastian wird konkreter: "Ich hatte mal was mit einer guten Freundin, der besten Freundin … ist noch gar nicht so lange her." Laut der "BILD"-Zeitung datete er vor rund einem Jahr Bloggerin Doreen Petrova. "Sebastian und Doreen lernten sich über Freunde kennen und waren ein paar Wochen zusammen. Sie verreisten gemeinsam, das konnte auch jeder bei sehen. Sebastian kannte auch Gerda, sie hat ihn dann während der Dreharbeiten sofort wiedererkannt", erklärte ein Freund dem Blatt.

Ob Gerda Sebastian trotzdem eine Chance gibt? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL...

