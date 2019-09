Bachelorette Gerda Lewis & Keno: Betrugs-Skandal!

Reddit this

Schock-Nachricht von Gerda Lewis und Keno! Obwohl ihre Liebe noch so frisch ist, erschüttert nun ein schlimmer Betrugs-Skandal die Öffentlichkeit!

Was ist nur bei und Keno los? Vor knapp drei Wochen überreichte Bachelorette Gerda ihrem Keno die letzte Rose und besiegelte dadurch ihre Liebe. Nun die traurige Neuigkeit...

Keno hintergeht Gerda

Wie nun durch eine Quelle berichtet wird, soll Keno seiner Gerda eiskalt hintergehen. So heißt es gegenüber "OK!": "Keno hat sich direkt nach seiner Rückkehr (von den Bachelorette-Dreharbeiten, Anm. d. Red.) bei mir und wahrscheinlich bei anderen Verflossenen gemeldet, dass er wieder da ist und er ja lediglich ein Abenteuer erleben wollte." Die Quelle fügt hinzu: "Wir hatten uns erst ein paar Wochen zuvor kennengelernt, er hat mich auf angeschrieben, und wir hatten eine Liaison. Er hat mich sogar noch zum 'Abschied' für seine angeblich dreiwöchige Reise zu sich eingeladen." Autsch! Doch damit nicht genug...

Keno sucht gar nicht nach der Liebe

"Der wusste, dass er da gegebenenfalls jemand anderen kennenlernen wird, und lädt mich noch zu sich ein", wettert Kenos Ex-Date weiter und gibt abschließend zu verstehen: "Er ist 'ne richtige Ratte!" Oh je! Was allerdings an den Vorwürfen dran ist, ist nicht bekannt. Keno und Gerda gaben dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie die ganze Sache schnell klären können...

