Bachelorette Gerda Lewis: Sex vor laufender Kamera?

Am Mittwoch werden endlich wieder verteilt! Dieses Jahr sucht "Bachelorette" nach ihrem Traummann. Doch wie weit würde sie vor der Kamera gehen?

Sex vor laufender Kamera?

Zwar ist die Gerda für Zärtlichkeiten vor der Kamera offen, doch Sex ist für sie ein absolutes No Go. "Ich habe nicht vor, jeden Kerl zu küssen und auch nicht jeden Zweiten, aber ich werde auf jeden Fall küssen, wenn die Situation das ergibt. Weiter würde ich aber nicht gehen", erklärt die 26-Jährige im Interview mit . Sie brauche einfach etwas mehr Zeit, um den Mann besser kennenzulernen und dann auch mit ihm intim zu werden. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ihre Meinung im Laufe der Staffel ja doch noch...

Gerda Lewis: Bitterböse Klatsche für die "Bachelorette"!

Das ist Gerdas Flirt-Strategie

Wie Gerda die Männer um den Finger wickeln will? "Ich habe in meinem Leben noch nie einen Mann angesprochen. Wenn ich jemanden toll finde, dann versuche ich, Blickkontakt aufzubauen oder zu zeigen, hey, ich finde dich gut, aber nicht offensichtlich", erzählt sie weiter. Ob es mit einem der 20 Kandidaten funken wird? Mehr dazu am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL...

