"Bachelorette"-Jennifer & Fynn: Ist ihre Beziehung zum Scheitern verurteilt?

Doch wird es wirklich ein Happy End für immer sein? In den Kommentaren sind sich einige Nutzer da nicht so sicher. Schon in der Sendung verriet Jenny immer wieder, dass sie Zweifel wegen Fynns Alter hat. Der Lüneburger ist ein Jahr jünger als die diesjährige Bachelorette. Hat er sich wohl schon genug ausgelebt und ist er bereit auch für ihren Sohn Keksi da zu sein? Obwohl die Bachelorette im Wiedersehen betont, wie gut sich ihr Sohn mit Fynn verstehe und alles super funktioniere, sind sich die Fans nicht sicher, ob er wirklich der Richtige für sie ist.

Ein Nutzer schreibt in den Kommentaren: "Er ist zu jung für sie! Jetzt hat sie 2 Kinder!" Eine Meinung, die wohl auch einige andere teilen. Nicht nur bekommt der Kommentar ordentlich Zuspruch von anderen Fans, auch Kandidat David findet in seinem Gedicht, das er im Wiedersehen vortrug, ähnliche Worte: "Jenny braucht keinen Mann an ihrer Seite, kam von Anfang an auch nicht allein. Mit Fynn hat sie jetzt sogar schon gleich zwei Kinder daheim". Auweia, ob sich Fynn wohl doch noch beweisen kann?