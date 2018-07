Bachelorette-Maxim Sachraj: Hier turtelt er mit einer anderen Frau!

Maxim Sachraj ist einer der heißesten Kandidaten bei der Bachelorette 2018. Er hat die Aufmerksamkeit von sicher. Doch nicht nur von ihr! Denn jetzt ist ein Video von Maxim Sachraj aufegtaucht, dass ihn turtelnd mit einer anderen Frau zeigt!

Bachelorette-Maxim Sachraj: Er ist jetzt schon der Gewinner!

Maxim Sachraj kuschelt mit einer anderen

Er schmiegt sich zärtlich an sie, schaut ihr verliebt in die Augen, die Anziehungskraft zwischen den beiden ist nicht zu übersehen! So vertraut zeigt sich Bachelorette-Kandidat Maxim Sachraj mit einer Frau in einem Video bei . Aber moment Mal, eigentlich buhlt er doch um das Herz von Nadine Klein! Hat er etwa eine Freundin?

Hat Maxim Sachraj etwa eine Freundin?

muss sich keine Sorgen machen. Bei dem Vidoe handelt es sich nur um einen Musikclip, bei dem Maxim Sachraj mitgespielt hat. Er spielt die männliche Hauptrolle im Video von Sängerin Kery Fay. Und die darf ganz schön nah dran an das Model. Aber am Ende ist es eben nur ein Job...