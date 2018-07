Maxim Sachraj gehört seit der ersten Folge zu den absoluten Favoriten bei " ". Mit seiner charmanten und zuvorkommenden Art kann er nicht nur bei punkten. Auch die Netzgemeine ist ganz verrückt nach dem 29-Jährigen. Auf konnte er bereits über 10.000 Follower für sich gewinnen. Seine Fans überschütten ihn regelmäßig mit Komplimenten wie "Du bist so heiß" oder "Wie kann man nur so hübsch sein?". Doch jetzt sorgt ein intimes Foto für reichlich Diskussionen...

Bachelorette-Maxim Sachraj: Er ist jetzt schon der Gewinner!

Penis-Bild schockiert die Fans

Auf dem Foto ist Maxim in knapper Unterhose zu sehen. Seine rechte Hand wandert direkt in seinen Schritt! Geht der gebürtige Weißrusse mit dieser Sex-Pose zu weit? "Ich bin sprachlos" und "Was ist das bitte?!", lauten einige der entsetzten Kommentare. Andere sind begeistert von dem Schnappschuss: "Sehr sexy" und "Heißer Look!"

Maxim ist erfolgreiches Model

Wer Maxims Instagram-Account durchscannt, wird noch mehr solcher nackten Fotos entdecken. Der Grund? Maxim arbeitet neben seiner Tätigkeit als Ingenieur auch als Model. Und ist ziemlich gut gebucht. Er war schon in internationalen Kampagnen zu sehen, lief auf der in Mailand, Paris und Berlin - und drehte gerade ein Musikvideo mit der deutschen Popsängerin Kery Fay.

Ob Bachelorette Nadine Klein dieser Traumkörper auch gefällt? Das wird sich wohl erst in den nächsten Wochen zeigen...