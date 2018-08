Bachelorette Maxim: Überraschende Beichte nach seinem Aus!

Gestern Abend musste Maxim schmerzlich feststellen, dass keine Rose für den smarten Junggesellen bereithielt. Maxim musste seine Koffer packen, wodurch sein Liebes-Abenteuer ein jähes Ende fand. Doch wie geht es dem Rosenkavalier nach seinem Bachelorette-Aus eigentlich? In einer überraschenden Beichte spricht er jetzt Klartext!

Bachelorette-Maxim: Das hält er von Nadines Korb

Bachelorette Maxim: Traurige Beichte nach Aus!

Wie Maxim jetzt in seinem " "-Profil mitteilt, tritt er seinem Bachelorette-Aus mit gemischten Gefühlen gegenüber. So erläutert er: " (...) Mal abgesehen davon, dass ich so ziemlich freshe Jungs kennengelernt habe und wir von einen wirklich top Team begleitet wurden, hatten wir dazu noch eine verdammt coole Zeit miteinander.. vor und hinter den Kulissen (...)." Ebenfalls fügt er hinzu: "Hier ging es für mich aber um etwas ganz anderes und zwar die Chance zu nutzen sich mal endlich wieder verlieben zu können - ja so kontrolliert ich auch manchmal wirke... auch ich möchte mich bei einer Frau mal fallen lassen können (...)." Ehrliche Worte, die tief in sein Innerstes blicken lassen. Das so viel Emotionen nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar...

Bachelorette Maxim: Seine Fans stehen hinter ihm

Auch wenn Maxim gestern sein Bachelorette-Aus verkraften musste, wird anhand der Post-Kommentare deutlich, dass seine treuen Followers immer hinter ihm stehen. So schreiben sie: "Ein sehr schöner Text und wahre Worte" sowie "Viel Glück bei der suche nach deiner Liebe..." Ob uns Maxim bald mit einer Herzdame an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...