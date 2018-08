Bachelorette Maxim: Überraschende Enthüllung!

Jetzt ist es raus! Heute Abend ist Maxim wieder dabei zu sehen, wie er das Herz von Bachelorette für sich erobern möchte. Sein größter Konkurrent: Alex. Bis jetzt! Eine überraschende Enthüllung über Maxim mischt die Karten im Liebes-Spiel jetzt nämlich neu.

Bachelorette-Maxim Sachraj: Hier turtelt er mit einer anderen Frau!

Bachelorette Maxim: Harter Konkurrenzkampf

Obwohl sich Nadine Klein in den letzten Folgen der Bachelorette in Sachen Gefühlen eher bedeckt hielt, ließ sich bereits eine deutliche Tendenz erkennen, welcher von den Herzmännern bei der Bachelorette einen besonders großen Liebes-Stein im Brett hat. So auch Maxim. Das Model wird schon seit der ersten Folge als einer der geheimen Favoriten der aktuellen Staffel gehandelt. Wie hoch seine Sieges-Chancen allerdings wirklich sind, zeigt nun eine überraschende Info, die das bestätigt, was viele bereits vermuten...

Bachelorette Maxim: Er hat gute Sieges-Chancen!

Wie die ehemaligen "Bachelor"-Kandidatinnen Viola Kraus nun gegenüber "OK!" verrät, sei sie sich schon jetzt sicher, dass Maxim absolutes Gewinner-Potenzial besitzt. So verrät sie: "Maxim ist ein Gentleman, gut gebaut, hat eine tolle Ausstrahlung und eine tiefe Stimme." Welche Frau kann da schon widerstehen? Ob Nadine Klein dies genauso sieht und Maxim heute Abend wieder mit einer Rose beglücken wird? Wir können gespannt sein...