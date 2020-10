"Bachelorette" Melissa Damilia: Emotionale Gefühlsbeichte!

Emotionale Gefühlsbeichte

Auf Instagram postet Melissa ein hübsches Foto von sich, auf dem sie einen Blumenstrauß in den Händen hält. Dazu schreibt sie: "Einen besonderen Dank möchte ich all den Menschen widmen, die mich das letzte Jahr begleitet haben - Meine Familie, meine Freunde und auch mein Management. Die mit mir gelacht und geweint haben und mir mein Lächeln zurückgebracht haben. Danke für jeden Tag, an dem ihr mir geholfen habt, wieder aufzustehen. Danke, dass ihr bedingungslos ehrlich zu mir seid und mir immer wieder Mut zusprecht. Danke, dass ihr mir immer wieder zeigt, was im Leben wirklich zählt und mich daran erinnert, mich nicht von Kleinigkeiten unterkriegen zu lassen."