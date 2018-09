Bachelorette Nadine Klein: "Auf Nimmerwiedersehen!" Drama vorm Finale!

Reddit this

Luschige Kandidaten? Nicht Nadines größtes Problem: Die Berlinerin muss sich gegen schlimme Beschimpfungen und bedrohliche Anrufe wehren...

Sie ist locker, für jeden Spaß zu haben und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Doch das, was Nadine Klein gerade aushalten muss, macht selbst sprachlos. Die Berlinerin muss sich nicht nur mit liebestollen Jungs rumschlagen – sondern auch mit fiesen, oft sogar bedrohlichen Zuschauer-Reaktionen! Ein Beispiel: Nachdem die 32-Jährige letzte Woche Kandidat Brian (27) nach Hause schickte, gab es heftige Kritik. „Es heißt dann: ‚Wie doof kann man sein, den rauszuschmeißen?‘ Aber ich muss ja jemanden für mich suchen und nicht für die Community“, erklärt Nadine im InTouch-Gespräch.

Nadine Klein wird schlimm beleidigt

Zuletzt bekam Nadine haufenweise anonyme Anrufe: „Es waren dann Mädels dran, die von mir die Nummer eines Kandidaten haben wollten. Da bin ich schon überrascht und auch ein wenig schockiert.“ Wie die Mädels an ihre private Handynummer gekommen sind? Nadine weiß es nicht, und sie findet es befremdlich: „Da rutscht mir schon das Herz in die Hose. Wer weiß, was sie noch alles über mich wissen. Man weiß nie, wie die Leute ticken und welche Irren unterwegs sind.“

Doch es wird noch absurder, wenn sie für ihren Körper krasse Kritik einstecken muss: „Da kommen so Kommentare wie: ‚Als Bachelorette muss man einen perfekten Körper haben.‘ Oder: ‚Sie sollte erst mal Sport machen.‘“ Und zum Bodyshaming erklärt sie: „Wer andere runtermachen muss, um sich besser zu fühlen, der ist eigentlich ganz schön armselig.“ Doch selbst solche Kommentare löscht Nadine nicht, sondern nimmt sie sportlich. Nur bei einer Sache versteht selbst sie keinen Spaß mehr: „Einmal habe ich eine Nachricht bekommen, da stand: ‚Du bist so langweilig, ich hoffe, du stirbst.‘ Ich blockiere dann direkt, finde das nicht zum Lachen. Das sind dann meistens Fake-Profile. Auf Nimmerwiedersehen.“