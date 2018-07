Seit Mittwoch verteilt Bachelorette auf Rosen an Single-Männer. Von den ursprünglichen 20 sind inzwischen nur noch 17 Kandidaten mit dabei. "Total absurd eigentlich! Aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran", verrät die 32-Jährige in ihrer -Story.

Nadine hat Pläne für die Zukunft

Sie hat sogar schon Pläne für die Zukunft geschmiedet. "Heiraten will ich definitiv. Der Wunsch nach Kindern kommt bei mir eher dann auf, wenn ich in einer Beziehung bin. Zwei Kiddies wären ganz schön“, erklärt sie. Doch obwohl Nadine genau weiß, was sie im Leben erreichen will und stets sehr taff wirkt, hat sie manchmal auch große Angst.

"Ich hab‘ Angst davor, meine Familie zu verlieren und generell Menschen, die mir nahe stehen. Das passiert natürlich irgendwann, aber es ist kein schöner Gedanke", offenbart sie in ihrer Insta-Story.

Bleibt zu hoffen, dass sie sich so schnell von niemandem verabschieden muss. Ganz im Gegenteil: Vielleicht begrüßt sie ja schon bald einen der heißen Bachelorette-Kandidaten in ihrem Leben!