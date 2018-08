Halbzeit bei " "! Noch neun Männer kämpfen um das Herz von . Doch wird sie am Ende wirklich ihren Traummann finden? In einem Interview redete sie offen wie nie über ihre Zweifel...

Die Bachelorette 2018: Riesen-Drama hinter den Kulissen!

Ehrliche Beichte von Nadine Klein

Am Anfang war sich Nadine überhaupt nicht sicher, ob sie in der Show den richtigen Mann kennenlernt. „Bei so zähen Dates habe ich oft gedacht: Holladiewaldfee, wenn es jetzt immer so bleibt?“, erzählte sie im Interview mit "Neue Presse". Doch das hat sich mittlerweile geändert. „Jetzt gibt es nur noch eine Hand voll Jungs, die auch wirklich da sein wollen, die wirklich weiterkämpfen.“

In der vergangenen Folge schmissen gleich zwei Kandidaten das Handtuch: Rafi und Stefan. Ob sich Nadine deswegen Sorgen macht? "Eigentlich gehen in jeder Staffel zwei bis drei Kandidaten freiwillig. Aber das scheinen die Leute immer zu vergessen." Bei der letzten „Bachelor“-Staffel mit ging es ihr ähnlich. „Ich hatte damals selbst überlegt, zu gehen. Nach zwei oder drei Wochen setzt die Resignation und Enttäuschung bei den Kandidaten ein. Jetzt, nach vier Wochen kommt jeder zu mir und will wissen: Warum bekomme ich kein Einzeldate?“

Tränen-Drama in Folge 5

Klar, dass man als "Bachelorette" auch mal jemanden enttäuschen muss. Wie Brian und Eddy. Nach ihrem Doppeldate schickt sie heute Abend einen der beiden nach Hause. Keine einfache Entscheidung für Nadine. "Ich werde dabei auch ein paar Tränen verdrücken“, verriet sie.

Nadines bisheriges Resümee? „Ich muss mir selbst treu bleiben und darf nicht die ganze Zeit denken, dass ich die Erwartungen der anderen erfüllen muss. Außerdem muss man einen klaren Schnitt machen, wenn man merkt, dass es nicht funkt und sich nicht weiter durch schlechte Dates quälen. Aber auf mein Bauchgefühl kann ich mich immer ganz gut verlassen.“