Bachelorette Nadine Klein: Erster Sex mit diesem Kandidaten?

Oh, là, là! Das sind definitiv mal heiße Aussichten! Heute Abend ist wieder dabei zu sehen, wie sie auf der Suche nach dem Mann fürs Leben ist. Das dabei geflirtet wird was das Zeug hält, ist klar. Doch diesmal könnte es auch über ein paar heiße Blicke hinaus gehen...

Nadine Klein: Schwere Vorwürfe an die "Bachelorette"!

Nadine Klein: Muss Alex gehen?

Obwohl Alex eigentlich seit den vergangenen Folgen stets als Top-Kandidat betrachtet wurde, gibt der Schönling nun mit einem kryptischen " "-Post einige Rätsel auf. So schreibt er in seiner "Story": "Noch ein Kuss, dann ist Schluss, weil ich dann nach Hause muss". Wird Alex von der Bachelorette heute etwa abserviert, oder geht er sogar freiwillig? So oder so: Für Nadine beides kein Grund um Trübsal zu blasen...

Nadine Klein: Hat sie Sex mit diesem Kandidaten?

Wenn Alex die heutige Sendung verlassen sollte, hat Nadine schon jetzt für Ersatz gesorgt. Wie es nämlich heißt, soll sie Bachelorette heute Abend die erste Nacht mit einem ihrer Männer verbringen. Dabei soll Daniel Lott ihr Auserwählter sein. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Wir können also gespannt sein...