Bachelorette-Paar: Sind Nadine Klein und ihr Gewinner noch zusammen?

Wochenlang suchte Bachelorette im nach der große Liebe. Die hübsche Berlinerin musste sich zwischen 20 Männern entscheiden. Jetzt steht endlich das Finale an und die 32-Jährige vergibt ihre letzte Rose. Doch was viele noch mehr interessiert als der Gewinner an sich: Ist Nadine Klein auch nach der Show noch mit ihrem Traumprinzen zusammen?

Bachelorette Nadine Klein: "Auf Nimmerwiedersehen!" Drama vorm Finale!

Bachelorette 2018: Er ist der Gewinner

Daniel Lott oder Alexander Hindersmann - Wer bekommt im Finale die letzte Rose? Fans sind sich jetzt schon sicher, wer der Gewinner ist: Alex macht ihrer Meinung nach definitiv das Rennen.

Bei dem 29-Jährigen und Nadine hat es von Anfang an heftig geknistert. Er war auch derjenige, der den allerersten Kuss von der Bachelorette bekommen hat. Und auch Nadines Mama - auf deren Meinung die TV- viel Wert legt - ist von dem Personaltrainer aus Gammelby schwer begeistert. Mittlerweile steht er im Finale - und wenn es nach den Fans geht, geht er dort auch als Sieger nach Hause.

Aber gibt es für Alexander Hindersmann und Nadine Klein dann auch ein Happy End? Sind die beiden auch nach der Show noch ein Paar?

Bachelorette Alex: So geht es für ihn nach dem Finale weiter!

Ist Nadine Klein noch mit dem Gewinner zusammen?

Die Fans sind sich sicher: Bachelorette Nadine Klein ist noch mit dem Gewinner zusammen. Denn die Follower haben eine eindeutige Theorie. Anders als Daniel Lott, hält sich Alexander Hindersmann eher zurück, was die sozialen Medien angeht. "Vielleicht muss sich Daniel schon seine Fangemeinde, Influencer Basis aufbauen und Alex hat das nicht nötig, weil er eh Nadine hat", schreibt eine -Userin.

Eine andere meint: "Vielleicht auch bissl Taktik - Alex hat (hoffentlich) gewonnen und hält sich so bedeckt und versteckt wie möglich; außerdem hat er zu viel damit zu tun, Nadine heimlich zu treffen.... (meine Wunschtheorie) - Daniel genießt das bissle Fame, das er bisher gesammelt hat und hat genug Zeit allen Leuten zu antworten, weil er nnnnnicht damit beschäftigt ist, Nadine heimlich zu daten (hoffe ich...)!"

Ob das wirklich stimmt? Man darf gespannt sein. Fakt ist aber, dass die meisten einer Liebe zwischen Nadine Klein und Alexander Hindersmann eine Chance geben. "Ihr seid ein schönes Paar und passt sehr gut zusammen" oder " Ich finde ihr seid zusammen ein echtes Traumpaar", schreiben die Fans in den Kommentaren.

Liebesglück nach der Bachelorette

Auch ein anderer Faktor spricht dafür, dass Nadine Klein und der Gewinner auch nach dem Finale ein Paar sind. Anders als beim "Bachelor", gingen die meisten Bachelorettes in einer Beziehung aus der Show - auch, wenn die nicht immer lange hielt. und Patrick Cuninka waren immerhin ein halbes Jahr liiert. Und sogar und schafften es einige Wochen gemeinsam. Anna Hofbauer und Marvin Albrecht waren sogar zweieinhalb Jahre happy.

Wie lange Nadine Klein und ihr Gewinner wohl ein Paar bleiben....