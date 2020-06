Bachelorette: Sissi flirtet mit Andreas

Wie es aussieht, macht die Schwester allerdings noch ein bisschen mehr und nimmt die Kandidaten einzeln in die Mangel. Ob dabei nur Anna im Vordergrund steht?

Zumindest wirkt es sehr romantisch, wie Sissi sich einigen der Männer nähert. Während sie beim Gespräch mit Aurelio auf Abstand bleibt, kommt es mit Andreas zu so etwas wie einem echten Einzeldate. Auf der Terrasse sitzen Sissi Hofbauer und Andi eng nebeneinander, beide eingewickelt in eine Decke und mit einem Glas Sekt in der Hand.

Da könnte es auch zwischen Andi und Sissi, die Anna zum Verwechseln ähnlich sieht, knistern. Schließlich hatte das Schwestern-Duo schon vor der Ausstrahlung verraten, dass auch die jüngere der beiden Single und auf der Suche ist. Da wurde schon angedeutet, dass sie sich ebenfalls unter den Kandidaten umsieht und sie selbst gab zu: Andi ist ihr großer Favorit!

Was zwischen den beiden wirklich passiert, zeigt RTL heute Abend um 20.15 Uhr.