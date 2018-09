Bachelorette-Stefan Gritzka: Er ist wieder mit seiner Ex zusammen!

Bei "Bachelorette" und Stefan Gritzka hat es leider nicht gefunkt. In der vierten Nacht der Rosen warf er freiwillig das Handtuch. Dafür hat er nach der Show sein Herz verloren - an eine neue (alte) Liebe...

Bachelorette-Stefan Gritzka: Überraschendes Geständnis über seine Ehefrau

Im Bett mit seiner Freundin

Stefan steht eigentlich auf "klein, blond und Dutt". Genau das hat er jetzt gefunden! Auf seinem -Account zeigte er sich mit einer neuen Frau im Arm. "Krass, was man alles so im Bett findet... Neben einem alten Schokoriegel habe ich noch eine neue 'alte' Partnerin gefunden, die ich tatsächlich eine lange Zeit aus den Augen verloren hatte und jetzt wieder neu kennengelernt habe. Somit hat sich meine Teilnahme an der ‚Bachelorette‘ letztendlich doch gelohnt", schrieb er zu dem Schnappschuss - und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Sie tat und tut mir gut, kennt mich sehr, sehr gut und ich bin wirklich glücklich sie an meiner Seite zu haben."

Kein Liebescomeback mit seiner Ex-Frau

Eines stellte Stefan jedoch noch klar: Es ist nicht seine Ex-Frau. Während der Staffel überraschte er Nadine damit, dass er noch verheiratet ist. Stolze 15 Jahre waren Stefan und seine Frau ein Paar. Jetzt ist er bereit für einen neuen Lebensabschnitt!

Mal sehen, ob auch Nadine endlich ihren Traumprinzen findet. Am Mittwoch kämpfen Alex Hindersmann und Daniel Lott um die letzte Rose…