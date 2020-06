Bachelorette-Tim Niesel liebt Topmodel

Doch 2015 sieht alles schon wieder ganz anders aus. Denn der Friseur ist frisch verliebt und zwar in eine Frau, die ebenfalls keine Unbekannte im Showbusiness ist. Lydia Zoglmeier (22) heißt sie und ist ihres Zeichens Teilnehmerin von Austria's Next Topmodel.

"Ja, wir sind glücklich und frisch verliebt!", bestätigte die 22-Jährige die Beziehung mit Tim nun gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Wir haben uns in Köln kennengelernt. Es hat sofort gepasst", so Lydia.

Ein Problem mit Tims Bachelorette-Zeit hat sie übrigens nicht. "Das ist ja schon lange abgedreht gewesen. Das liegt nun in der Vergangenheit", nimmt sie das Ganze vielmehr ziemlich locker.

Ein etwas größere Schwierigkeit könnte da schon die räumliche Distanz zwischen den beiden Turteltauben darstellen aber auch hier glaubt Lydia fest an ihre neue Beziehung. "Das ist nicht so tragisch. Wir sehen uns alle zwei Wochen. Meist fliege ich zu ihm, da er in Köln einen Friseursalon betreibt. Ich würde gern eine gemeinsame Zukunft mit ihm aufbauen."

Na, da kann man den beiden wohl nur alles Gute wünschen...