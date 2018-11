Reddit this

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Bachelorette Nadine Klein und Ex Alex Hindersmann.

und Ex-Alex Hindersmann sind getrennt. Obwohl die beiden beim großen Bachelorette-Finale auf Wolke sieben schwebten, war ihre Liebe nicht von langer Dauer. Die beiden entschieden sich, getrennte Wege zu gehen. Doch damit nicht genug. Wie Alex nun berichtet, ist zwischen den beiden mehr schiefgelaufen, als viele vielleicht vermuten...

Nadine Klein: Einsam & verlassen! Bittere Neuigkeiten nach der Trennung

Alex wollte um Nadine kämpfen

Nachdem die Trennung von Alex und Nadine gekannt geben wurde, zeigte sich Alex noch selbstsicher und versicherte, dass er seine Herzdame nicht so schnell aufgeben möchte - bis jetzt. Wie Alex nämlich nun gegenüber " " verrät, sieht auch er mittlerweile keine Zukunft mehr mit Nadine. So gibt er zu verstehen: "Ich wollte um sie kämpfen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Das Ding ist für mich durch, das Spiel ist zu Ende. Ich habe das Spiel leider erst verstanden, als es dann beendet war." Ehrliche Worte, die zeigen: Alex hat genug von Nadine. Doch hat der smarte Junggeselle bereits eine neue Frau fürs Leben gefunden?

Ist Alex wieder vergeben?

Obwohl des Öfteren darüber berichtet wurde, dass Alex bereits neu vergeben ist, beteuert der Junggeselle: "Das ist alles lächerlich. Ich habe mich mit keiner anderen getroffen und mit keiner anderen geschrieben. An einer neuen Freundin habe ich im Moment auch null Interesse. Von Frauen habe ich erstmal die Schnauze voll." Oh je! Klingt ganz danach, als ob Alex fürs Erste eine Liebes-Pause einlegen möchte. Wann er uns mit einer neuen Flamme in seinem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!