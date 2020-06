Backstreet Boys: Nick Carter wurde festgenommen

Bei Nick Carter geht es stetig auf uns ab. Wiederholt mussten wir von Drogen-Phasen lesen und kurz darauf gab sich der jüngste Backstreet Boy als geläutert und clean.

Nun wurde er erneut verhaftet. In einer Bar in Key West in Florida sei es dem US-Portal TMZ zufolge zu einer Schlägerei gekommen. Und offenbar war Nick direkt darin verwickelt. Die Polizei nahm ihn wegen Körperverletzung fest.

Was genau vorgefallen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, da es nur wenige Stunden zurück liegt.

Eine Information dürfte die Fans der Boyband jedoch zusätzlich beunruhigen. In den Dokumenten der Festnahme gab Nick Carter an, aktuell "arbeitslos" zu sein. Entweder wollte er wohl kein Aufsehen erregen, oder mit den Backstreet Boys geht es langsam endgültig zu Ende.