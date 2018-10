Bärbel Schäfer: Sensationelles Talkshow-Comeback!

Reddit this

In den 90er Jahren kam kaum einer an den Talkshows vorbei. Ob Arabella, Oliver Geißen oder eben Bärbel Schäfer. Der Vormittag wurde in den deutschen Wohnzimmern nicht langweilig. Doch irgendwann war damit Schluss...

Bärbel Schäfer: Wundervolle Neuigkeiten von der Moderatorin und Ehemann Michel Friedman

Bärbel Schäfer: Die Talkshow-Queen

Bärbel Schäfer moderierte ihre eigene Talkshow zwischen 1995 und 2002. Ab 2009 moderierte sie eine Radioshow. Doch laut "Bild"-Informationen soll sie jetzt wieder vor der Kamera stehen. Wie das Tagesblatt berichtet, soll die Blondine bereits an einem neuen Talkformat für Sat.1 arbeiten. Eine Sprecherin hat diese sogar bestätigt: "Wir pilotieren mit ihr ein Talk-Magazin", so Daniela Schardt gegenüber "Bild".

Bärbel Schäfer kommt zurück!

Diese Nachricht dürfte die Fans von Bärbel Schäfer mehr als freuen. Über 1500 Mal stand die Moderatorin damals für ihre Talkshow vor der Kamera und begeisterte die Menschen mit lustigen Geschichten, skurillen Gästen und manchmal auch ernsten Themen.

Jetzt gibt es endlich ein Wiedersehen...