Bären-Attacke: Blutiges Drama um Robert Geiss!

So hat Robert Geiss sich diesen Ausflug aber nicht vorgestellt! Eigentlich wollten die Geissens in Dubai nur den privaten Zoo eines Scheichs besuchen, doch dort ereignete sich ein blutiges Drama.

Carmen Geiss: Große Sorge!

Bär verletzt Robert Geiss

Robert ließ sich dazu hinreißen, einen Bären mit der Flasche zu füttern. Dabei krallte sich das Tier mit seinen Pfoten so fest an dessen Hand fest, dass der 55-Jährige sich eine blutige Wunde zuzog. Ein besorgter Mitarbeiter reagierte sofort und fuhr den Multimillionär mit einem Golfwagen in die private Klinik des Scheichs. Dort musste die Wunde gereinigt und versorgt werden.

Das Mitleid seiner Familie hielt sich jedoch in Grenzen. „Ach, der Arme“, witzelten Roberts Mädels im Chor für die Kamera. Noch einmal wird der gebürtige Kölner sicherlich keinen Bären füttern…

