Bahar Kizil: Die Sängerin ist blond!

Reddit this

Wow, was für eine Verwandlung! Bahar Kizil zeigt sich jetzt als Blondine!

Seit ihrem Durchbruch mit der Band kennen wir mit langer, dunkler Mähne. Jetzt präsentiert sie sich mit blonden Haaren...

Bahar Kizil: Wow! So toll hat die Sängerin abgenommen

Bahari Kizil: So sieht sie mit blonden Haaren aus

Bei dem neusten Schnappschuss von Bahar Kizil muss man schon zwei mal hinschauen um zu erkennen, dass es sich wirklich um die Musikerin handelt. Statt langen, schwarzen Haaren lächelt den fans nämlich eine Blondine entgegen!

Den Fans gefällt der Anblick! "Sehr schön" oder "Was für Haare", schwärmen die Anhänger in den Kommentaren.

Ob sich Bahar die Haare aber richtig gefärbt hat, oder doch nur eine Perücke trägt, ist unklar.

Bahar Kizil ist glücklich

In den letzten Jahren ist es beruflich etwas ruhiger um Bahar geworden. Doch obwohl der große Ruhm mit Monrose vorbei ist, ist die Sängerin mehr als glücklich. "Ich habe in den letzten Jahren immer wieder zu hören bekommen, dass ich ja nicht erfolgreich sei. Weniger als Senna und Mandy- von Followern, Leuten aus dem Business, Menschen die uns eins begleitet haben", stellt sie bei klar.

Zwar ist sie happy, dass sie ein Teil der Band war und damit so große Erfolge erzielen konnte. Doch das Aus nach vier Jahren war damals nötig - und richtig! "Ich wollte bewusst zurück. Neu anfangen. Auch wenn ich nur kleine Erfolge feier, nicht mehr viel verkaufe, bin ich stolz auf das was ich schaffe. Ich bin mein eigener Boss. Ich gestalte meine Tage, wie ich mag. Nehme nur Jobs an, die ich auch machen möchte. Ich brauche nicht viel Geld, ein fettes Auto und teure Kleidung um meinen Erfolg zu definieren. Meine Songs haben keine Millionen Streams, aber ich bin verdammt stolz", schreibt sie weiter.