Große Trauer in der Ballett-Welt! Wie nun berichtet wird, verstarb die Tänzerin Alicia Alonso im Alter von 98 Jahren.

Ballett-Ikone Alicia Alonso ist tot! Wie berichtet wird ist die Tänzerin am vergangen Donnerstag im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Havanna gestorben. Woran die Kubanerin verstarb, ist noch nicht bekannt.

Alicia Alonso war in den 1940er international erfolgreich

In den 1940er Jahren gehörte Ballett-Ikone Alicia Alonso zu den international erfolgreichsten Tänzerinnen auf ihrem Gebiet. Als erste hispanoamerikanische Frau wurde sie ins American Ballett Theatre aufgenommen. Dort tanzte sie in acht Jahren knapp 60 Rollen. Trotzdem die Sehkraft von Alicia schon im Alter von 20 Jahren stark eingeschränkt war, ließ sie es sich nicht nehmen, auf der Bühne zu stehen. Mit fortschreitendem Alter verlor sie ihr Augenlicht dann komplett.

Alicia gründete Nationalballett

Vor einigen Jahren gründete Alicia das Nationalballett auf Kuba und leitete dies bis zu ihrem 90. Lebensjahr. Sprecher der Schule erklären gegenüber "Fox", dass sie in großer Trauer um ihre Schirmherrin sind. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Ballett-Ikone stattfinden wird, ist nicht bekannt. Auch die genaueren Todesumstände sind noch unklar.

