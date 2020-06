Bambi 2012: Die Gewinner

Zu Jubelstürmen vor dem Düsseldorfer Congress Center kam es, als "One Direction" in der Kategorie Pop International ausgezeichnet werden. Im Anschluss gab es dann noch eine musikalische Kostprobe der fünf Briten.

Beste nationale Schauspielerin wurde Alina Levshin, die sichtlich überwältigt war. Ulrich Tukur wurde als bester nationaler Schauspieler für seine Darstellung im Film "Rommel" geehrt.

Der Bambi für den besten nationalen Film ging an "Türkisch für Anfänger", was alle Mitwirkenden euphorisch feierten. Den Preis in der Kategorie Comedy erhielt "Switch Reloaded"-Star Martina Hill, die sich während der Laudation die Tränen wegwischen musste.

Hollywood-Schauspielerin Salma Hayek war nach Düsseldorf gekommen, um ihren Bambi in der Kategorie Film International entgegen zu nehmen. Die 46-Jährige bedankte sich in ihrer Rede bei den Deutschen für ihre Loyalität und Gastfreundschaft. "Danke, Deutschland, aus ganzem Herzen, ihr wart so großzügig, ich glaube, ich wäre gar nicht hier, wenn ihr mich nicht gemocht hättet", sagte Salma Hayek.

Der Publikums-Bambi ging an den TV-Mehrteiler "Der Turm". Shootingstar des Jahres wurde der Schlagersänger Andreas Gabalier. In der Kategorie Pop National konnte sich Cro durchsetzen.

Felix Baumgartner, der erst kürzlich mit seinem waghalsigen Sprung aus dem Weltall für weltweite Schlagzeilen sorgte, ging ebenfalls mit einem Bambi nach Hause.

Zum Abschluss der Preisverleihung wurde Joachim "Blacky" Fuchsberger für sein Lebenswerk geehrt. Standing Ovations gab es, als dessen Ehefrau Gundel einen Überraschungs-Bambi erhielt und den Gewinn erst gar nicht fassen konnte.

