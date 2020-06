Bar Refaeli: Denken tut WEH!

Bar Refaeli hat sich einen kleinen, aber sehr dummen Schnitzer erlaubt, der vermuten lässt, dass sie nicht unbedingt die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.

Der Victoria's Secret-Engel lud auf Facebook ein sexy Foto von sich hoch und schrieb dazu: "I should stop thing so much. It hurts."

Oh ja, das tut wirklich ziemlich weh... Die gute Frau meinte natürlich nicht das Ding sondern das Denken und schob gleich noch einen auf "think" korrigierten Post hinterher.

Die falsche Variante ließ Bar Refaeli allerdings einfach stehen, so dass jeder ihren Fehler immer wieder vor Augen hat.

Denken kann manchmal wirklich weh tun, nicht zu denken allerdings noch viel mehr.