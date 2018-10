Barack Obama: Schock-Nachricht! Anschlag verhindert

Reddit this

In den USA wurden zwei verdächtige Pakete gefunden, die an den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton geschickt wurden.

Es soll sich laut dem amerikanischen Secret Service um Briefbomben gehandelt haben, wie die „New York Times“ berichtet. Bereits am Dienstag wurde in einem Paket an Hillary Clinton ein Sprengsatz entdeckt.

Versuchter Anschlag auf Barack Obama

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein zweites Paket abgefangen, welches an die Obamas geschickt werden sollte. Schon am Montag wurde ein Paket auf dem Wohnsitz des Milliardärs George Soros gefunden.

Bisher ist völlig unklar, von wem die Pakete stammen – die drei Sendungen sollen sich aber sehr ähneln. Es ist also davon auszugehen, dass alle Pakete von dem gleichen Absender stammen. Die Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen.