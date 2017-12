Barbara Becker: Bittere Hochzeits-Absage!

Seit zwei Jahren ist sie mit dem 18 Jahre jüngeren Argentinier zusammen. Aber aus zwei gescheiterten Ehen hat Barbara gelernt, verrät sie "Closer"…

Was ihr Freund wohl dazu sagt? Seit zwei Jahren ist Barbara Becker (51) mit dem Unternehmer Juan Lopez Salaberry (33) zusammen. Doch eine Hochzeit kommt für die Designerin nicht infrage. Im exklusiven Interview spricht Barbara über die Gründe und erklärt, warum sie auch beim Thema Baby auf die Bremse tritt …

Eigentlich ist sie im absoluten Liebesglück. Als "Closer" Barbara mit ihrem argentinischen Lebensgefährten Juan nach einem halben Jahr wieder in der schönen Olympiaregion Seefeld trifft, wirken die beiden unzertrennlich. „Wir sind noch verliebter, weil wir uns mittlerweile noch besser kennen“, schwärmt sie.

Barbara Becker ist bereits zweimal geschieden

Da liegt die Frage nahe, wann die beiden sich denn nun das Jawort geben. „Meine Freunde drängen mich auch schon alle und wollen, dass ich heirate. Aber es ist nichts geplant“, erklärt Barbara lachend. Und dafür hat sie ihre Gründe. „Ich finde es nach zwei Jahren sehr früh. So schnell möchte ich nicht heiraten.“

Wohl auch deshalb, weil Babs mit Boris Becker (50) und Arne Quinze (45) bereits zwei geschiedene Ehen hinter sich hat. „Boris kannte ich jahrelang. Und auch mit Arne war ich länger zusammen“, so die 51-Jährige. Trotzdem hat es nicht funktioniert.

Barbara Becker: "Das Alter sorgt bei mir nicht für Depressionen"

Diesmal will es die Designerin anders machen. Ihrem Partner und sich selbst mehr Freiraum geben. Deshalb wohnen die beiden auch nicht zusammen in Miami. „Juan hat sein eigenes Apartment gleich bei mir um die Ecke. Aber er ist die meiste Zeit bei mir“, erzählt Barbara.

Auch dass der Unternehmer 18 Jahre jünger ist, war für die Zweifach-Mama anfangs ein Problem. „Ich konnte mir nie vorstellen, mit einem so viel jüngeren Mann zusammen zu sein. Da bin ich sehr spießig. Für mich war immer klar, dass der Partner in meinem Alter sein muss. Zumal ich auch dachte, dass wir uns nicht wirklich viel zu erzählen haben. Aber das stimmt nicht! Das mit mir und Juan passt einfach!“

Planen die beiden ein gemeinsames Baby?

Noch scheinen die beiden sich auch beim Thema Nachwuchs einig zu sein. „Ich glaube, dass Kinder für Juan momentan kein Thema sind. Er ist gerade mit sich selbst beschäftigt“, so Barbara. Zudem bin ich froh, dass meine zwei Kinder groß sind.“

Ihr ältester Sohn Noah ist 23 und lebt als Künstler in Berlin – und auch ihr jüngster Spross Elias (18) wird demnächst sein eigenes Leben führen. „Elias wird nächstes Jahr zu Hause ausziehen und aufs College gehen. Er will nach New York. Das wird schon ein Abnabelungsprozess werden“, erzählt Babs. Da würde ein Baby doch bestimmt helfen. „Vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht mehr. Kinder zu haben, ist ein Fulltime-Job, den ich seit 23 Jahren mache. Ich hätte jetzt gern eine Pause“, so die Wahl-Amerikanerin.

Doch was, wenn Juan doch noch mal Vater werden will? „Wenn dir jemand sagt: Ich trink keinen Kaffee, ich mag lieber Tee – du aber der Kaffee bist, dann hast du zwar Pech gehabt, aber weiter geht’s“, sagt Barbara ernst. „Ich bin niemand, der festgelegt ist. Vielleicht auch aus dem Bewusstsein heraus, zu wissen, dass es nach Scheidungen immer weitergeht. Nicht nur besser, sondern auch anders. Und das ist doch das Spannende im Leben.“