Barbara Becker: Haarige Verwandlung

Wow, was für eine Verwandlung. hat sich für einen neuen Look entschieden. Und der ist ziemlich mutig!

Barbara Becker: Was läuft da mit Heidi Klums Ex?

Barbara Becker: Neue Frisur

Statt langer offener Mähne, trägt Barbara Becker jetzt coole Rasta-Zöpfe. So präsentierte sich die -Ex jetzt auf der "Dolphin's Night 2018"-Gala in Düsseldorf. Ein echter Blickfang. Doch nicht nur die Frisur lenkte alle Blicke auf sie. Die 52-Jährige hatte auch ihren jungen Freund dabei...

Barbara Becker zeigt ihre neue Frisur und ihren Freund Foto: Foto: Getty Images

Barbara Becker: Süßer Pärchen-Auftritt

Seit zwei Jahren ist die Heidelbergerin mit dem 18 Jahre jüngeren Juan Lopez Salaberry zusammen. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind eine Seltenheit. Doch in Düsseldorf zeigten sie sich verliebt wie nie...