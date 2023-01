Barbara Becker: Jetzt packt sie über Ex Boris aus

In einem Interview mit "Gala" beichtete Barbara nun ganz offen, dass Boris kein Gesprächsthema zwischen ihr und ihren Söhnen ist. "Eigentlich eher nicht, weil die natürlich auch wissen, dass ich, wenn du weniger weißt, ist immer besser. Aber es ist tatsächlich auch so, wir sind ja fast 22 Jahre jetzt geschieden – wir haben so unser eigenes Leben. Er hat seines, und die Kinder sind mit ihm und mit mir und ich habe meines. Also es ist wirklich sehr getrennt. Aber wir sind natürlich alles eine Familie."

Die gebürtige Heidelbergerin verliert kein böses Wort über ihren Ex. Denn egal was er macht, er ist und bleibt eben der Vater ihrer Kinder und damit Familie!

