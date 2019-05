Reddit this

Heute Abend geht „Let’s Dance“ in die siebte Runde. Die Tanzpaare müssen wieder alles geben und zeigen, was in ihnen steckt. durfte sich kurz vor der Live-Show sogar über prominente Unterstützung freuen: Das " "-Sternchen Alicia-Awa besuchte die 52-Jährige zusammen mit ihrer Mutter beim Training.

Barbara Becker: Besuch von Alicia-Awa

Das Mutter-Tochter-Duo brachte Barbara Blumen mit, um ihr viel Glück für den Auftritt zu wünschen. Wie süß! „Besuch von meinem Superstar“, schrieb Babs anschließend begeistert auf . „Die wunderschöne Alicia-Awa hat mich heute mit ihrer Mama bei den Proben besucht & mir diesen wunderschönen Blumenstrauß geschenkt.“

Über die Unterstützung dürfte Barbara sich sicherlich sehr freuen. „Es tut immer wieder gut, motivierende oder aufmunternde Worte zu hören“, schrieb sie schon vor zwei Wochen zu einem Video von sich und . Jetzt heißt es Daumen drücken!