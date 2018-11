Barbara Becker: Was läuft da mit Heidi Klums Ex?

Vertraut legt sie ihren Kopf auf seine Schulter, zärtlich umarmt er ihre Hüfte: Kaum zu glauben, aber die Rede ist hier von Designerin Barbara Becker und Sänger Seal! Barbara postete das süße Kuschelfoto auf . Darunter kommentierte sie: "Es ist viel zu lange her mein Freund." Ihre Fans sind begeistert: "Wau ...wäre ein hübsches Paar" oder "ihr würdet auch ein klasse Pärchen abgeben ihr zwei- und rückläufige Venus begünstigt gerade Herzenskontakte aus früheren Zeiten", schreiben sie unter das Bild.

Barbara Becker und Seal: Babs ist happy wie noch nie

Die Ex-Frau von Tennisprofi Boris Becker und kennen sich schließlich schon seit Jahren. Die Designerin und der Sänger verbindet eine enge Freundschaft. Und wie das bei den so ist, jagt meistens ein Termin den Nächsten. Kein Wunder, dass sich die Beiden umso mehr freuen, als sie sich nach langer Zeit endlich wiedersehen. Bestimmt hatten sie sich viel zu erzählen, vielleicht sogar von ihren neuen Partnern.

Fans und Sterne meinen es gut mit ihnen

Denn zumindest ist derzeit in einer glücklichen Beziehung mit dem 33-jährigen Juan Lopez Salaberry. Erst vor wenigen Wochen erklärte Babs in einem Interview, wie happy sie mit ihm sei und brachte damit die Hochzeits-Gerüchteküche ganz schön ins Brodeln. Um Seal dagegen ist es momentan eher ruhig. Nachdem seine zweijährige Beziehung zu Erica Packer scheiterte, gibt es bislang offiziell keine neue Partnerin an seiner Seite. Aber: Was nicht ist, kann ja noch werden. Für ihn und Barbara Becker gäbe es ja schon Mal den Zuspruch von Fans und den Sternen...