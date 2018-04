Barbara Bush: Die frühere First Lady ist tot!

Barbara Bush ist tot. Der frühere First Lady verstarb im Alter von 92 Jahren.

Die Frau des ehemaligen US-Präsidenten George H. Bush hatte in der vergangenen Zeit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor einigen Tagen soll sie die medizinische Behandlung verweigert haben, wie mehrere US-Medien berichten.

Die Familie teilte in einem Statement mit, dass sie am Dienstag in ihrem Haus verstorben sei. „Barbara Bush war eine fabelhafte First Lady und eine Frau wie keine andere, die Leichtigkeit, Liebe und Alphabetisierung zu Millionen Menschen gebracht hat. Für uns war sie so viel mehr. Mom hat uns auf Trab gehalten und uns bis zum Ende zum Lachen gebracht. Ich kann mich glücklich schätzen, dass Barbara Bush meine Mutter war“, ließ ihr Sohn George W. Bush verlauten.

Zahlreiche US-Politiker zeigten sich über den Tod von Barbara Bush bestürzt. "Sie hat uns gezeigt, wie ein ehrliches, dynamisches und erfülltes Leben aussieht“, schrieb Bill Clinton beim Kurznachrichtendienst Twitter. Auch Donald Trump und Ehefrau Melania bekundeten ihr Beileid. George H. Bush war von 1989 bis 1993 US-Präsident.