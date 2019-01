Barbara Engel, Jordan Carver und das Geheimnis von Orange County

Bei der Entscheidung der " " grinste Barbara Engel geheimnisvoll und sagte:

"Das Leben ist echt lustig. Ich habe Jordan gewählt. Mit ihr bin ich nicht 100 Prozent klar gekommen, obwohl wir ein ganz unwahrscheinliches Geheimnis haben auf der Welt, was es wirklich so, so selten gibt. Wir haben auf dem selben Platz, oh, darf ich das sagen?"

"Nein!", unterbrach sie ganz genervt.

"Aber wir kennen uns aus Orange County!", verkündete Barbara Engel. "Alter, ich glaub, ich spinne!", drehte sich Jordan Carver weg.

Doch was war das große Geheimnis von Orange County?

Orange County ist ein Bezirk des US-Bundesstaates Kalifornien. Und Barbara Engel hat zwar an diesem Nominierungstag die Klappe fast gehalten, an einem anderen jedoch gar nicht. "Wir haben beide in Kalifornien geheiratet!", petzte Barbara Engel.

Damit war das Geheimnis um Jordan Carver gelüftet, noch vor diese Sendung der "Wild Girls" überhaupt ausgestrahlt wurde.

Pech für Jordan Carver - und für Barbara Engel. Denn Jordan Carver hatte angeblich vorher alle "Wild Girls" unterzeichnen lassen, nichts über deren Privatleben auszuplaudern. Ob Barbara Engel jetzt wegen Vertragsbruch verklagt wird? Wir wissen es nicht. Denn das würde wohl auch unter die Kategorie "Privatleben" fallen. Und das ist ja streng geheim.