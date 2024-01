Barbara Lanz: Ein Baby für Caro Pflüger? "Bergdoktor"-Star packt aus

Barbara Lanz ist ist in der deutschen Fernsehlandschaft schon lange keine Unbekannte mehr. Neben Formaten wie "Rosamunde Pilcher" oder "Der letzte Bulle" spielte sie von 2012 bis 2013 in der beliebten TV-Serie "Rote Rosen" die Rolle der Birgit Naomi Lichtenhagen. Seit einem Jahr stellt sie sich einer neuen Herausforderung beim "Bergdoktor". Barbara Lanz alias Caro Pflüger hat mit ihrem Auftauchen auf dem Gruber-Hof noch einmal richtig Drama in die beliebte Vorabend-Serie gebracht.