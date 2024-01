Barbara Lanz: Kommt sie zu "Rote Rosen" zurück?

"Es war eine tolle Zeit, ich habe meine Rolle bei den 'Roten Rosen' sehr geliebt und die Arbeit mit meinen Arbeitskollegen hat großen Spaß gemacht", schwärmt Barbara Lanz im Gespräch mit InTouch Online über ihre Zeit in der beliebten ARD-Serie.

Doch einfach wieder einsteigen, sei nur schwer umsetzbar. "Im Moment gäbe es keinen Grund für 'Naomi' jetzt wieder aufzutauchen", erklärt sie. "Ich bin damals mit meiner großen Liebe zurück nach Südfrankreich gegangen, wahrscheinlich haben wir geheiratet und jetzt zwei oder drei Kinder. Mein Bruder ist in der Zwischenzeit ja leider gestorben", führt die Schauspielerin weiter aus.

Es gäbe nur eine Möglichkeit, ihre Rolle wieder in der Serie erscheinen zu lassen: "Naomi könnte sich natürlich scheiden haben lassen und mit den Kindern zurück nach Lüneburg, in ihre Heimat, kommen. Wäre dramaturgisch zumindest machbar", schmunzelt der ehemalige "Rote Rosen"-Star. Und wer weiß, vielleicht schlüpft Barbara ja doch bald wieder in die Rolle der Naomi.