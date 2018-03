Barbara Meier: Baby-News vor Let's Dance-Start

Barbara Meier (31) tauscht Laufsteg gegen Tanzparkett und nimmt in diesem Jahr an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil.

Eine gute Gelegenheit, um schon einmal für den Hochzeitswalzer zu üben, oder? "Wir waren ja gerade wieder gemeinsam beim Wiener Opernball und haben uns die wundervollen Walzer-Tänzer dort angeschaut. Es ist einfach schön, Menschen beim Tanzen zu sehen – ich freue mich, wenn ich vielleicht auch bald so gut Tanzen kann", sagt Barbara Meier im Interview mit InTouch.

Das Model ist seit 2016 mit dem österreichischen Immobilien-Taycoon Klemens Hallmann zusammen. Wie sieht es denn da mit Babys aus? "Das lassen wir alles auf uns zukommen. Momentan freuen wir uns, dass wir uns gefunden haben und genießen die Zeit genau so, wie sie ist."

Wer bei "Let's Dance" im Publikum sitzten wird um sie anzufeuern, lässt Barbara Meier offen

Ob ihr Freund im Publikum sitzen und sie anfeuern wird, hat Barbara Meier nicht verraten. "Ich habe eine Riesenliste, an Leuten, die gerne dabei sein möchen. Ich glaube wir könnten das ganze Studio füllen."

Und mit welchem Tanzpartner sollen ihre Freunde und Bekannten sie übers "Let's Dance"-Parkett fegen sehen? "Das ist mir eigentlich egal – Hauptsache er ist motiviert, hat Lust viele Stunden mit mir zu Tanzen und bringt mich auch mal zum Lachen."

Vor Affären-Gerüchten hat Barbara Meier keine Angst

Aber bitte nicht zu sehr... Es wäre ja nicht das erste Mal, dass einem der RTL-Tanzpaare eine Affäre nachgesagt wird. "Ich drehe ja auch mit vielen Schauspielern gemeinsame Szenen – da sagt das ja auch keiner", ist sich die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin sicher, dass solche Gerüchte ihre Beziehung nicht belasten könnten.

Barbara Meiers Vorbereitungen auf die Show laufen jedenfalls auf Hochtouren: "Ich habe in den letzten Wochen spezielles Fitnesstraining gemacht, um meine Muskeln zu stärken und an meiner Ausdauer zu arbeiten. Außerdem ertappe mich immer wieder dabei, an meinem Hüftschwung zu arbeiten. Abends beim Abschminken oder unter der Dusche", sagt sie gegenüber InTouch.

Wird das Model "Let's Dance" gewinnen?

So sollte das mit dem Sieg ja locker klappen, oder? "Ich glaube jeder kann gewinnen. Mir geht es aber nicht nur ums gewinnen. Ich mache bei der Show mit, um so viel wie möglich zu lernen und am liebsten alle Tänze einmal einstudieren zu dürfen. Daher werde ich natürlich mein Bestes geben, um so lange wie möglich dabei zu sein."

Dennoch gibt es einen Juroren, vor dem auch Barbara Meier die Knie schlottern! "Angst habe ich nicht – aber die Kritik von Herrn Lambi ist natürlich legendär. Da bin ich gespannt, was er zu mir zu sagen hat." Damit ist die 31-Jährige sicher nicht allein...