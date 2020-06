Barbara Meier: Babygeschlecht enthüllt! Es wird ein...

schwebt momentan auf Wolke sieben! Gerade erst feierte sie mit Ehemann Klemens Hallmann ihren ersten Hochzeitstag. Im werden die beiden zum ersten Mal Eltern. Jetzt hat das verliebte Paar endlich das Geschlecht verraten!

Barbara Meier: Ihr Tipp für den perfekten Model-Glow!

Barbara Meier erwartet ein...

"Es wird ein Mädchen!", verkündet Barbara stolz auf ihrem -Account. In wenigen Wochen wird es soweit sein. Der Tag der Geburt ist bereits geplant. "Klemens will mit in den Kreißsaal. Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben. Ich rede zum Beispiel viel mit dem Baby, wenn ich alleine bin. Natürlich kann er auch mit dem Baby durch meinen Bauch reden, aber da höre ich ja mit", erzählt die rothaarige Schönheit jetzt im Interview mit "Gala" und Sender .

So will Barbara Meier ihr Kind erziehen

Auch über die Erziehung haben sich Barbara und Klemens bereits Gedanken gemacht. Ihre Tochter soll "genauso traditionell wie wir erzogen werden mit Werten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit." Doch ein Thema könnte problematisch werden. "Ein bisschen schwieriger wird es mit der Bodenständigkeit, denn Klemens und ich haben auf der ganzen Welt Freunde. Wir sind an Orten, wo viel Glamour ist", gibt Barbara zu. "Aber uns ist sehr wichtig, dass unsere Tochter lernen wird, dass Geld nicht vom Himmel fällt, sondern man hart dafür arbeiten muss."

