Barbara Meier: Diese Nachricht rührt zu Tränen!

Arme Barbara Meier! Obwohl die 31-Jährige mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur ist, muss sie momentan einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Wie das Model nun verkündete, verstarb diese Woche ihre geliebte Großmutter. Klar, dass bei dieser Nachricht Barbaras Fans in großer Sorge um ihr Idol sind! Viele fragen sich: "Wie geht es Barbara wirklich?" In einem rührenden Statement verschafft das Model jetzt Klarheit und berichtet über ihren aktuellen Zustand...

Eigentlich sollten Barbara Meier und Sergiu heute Abend erneut übers Tanzparkett von Let's Dance fegen. Zum Leidwesen ihrer Fans, müssen diese jedoch vergeblich auf den Auftritt des Tanzpaares warten. Wie Barbara verkündete, würde sie in der heutigen Show aussetzten, um den Tod ihrer geliebten Oma zu verkraften. So berichtet sie bei "Instagram": "Ihr Lieben, ich werde morgen wegen einem Todesfall in meiner Familie leider nicht bei Let‘s Dance dabei sein... Am Dienstag habe ich während des Trainings erfahren, dass meine Oma gestorben ist. Sie war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte bei der Trauerfeier und der Beerdigung dabei sein, um ihr ein letztes Mal meine Ehre und Liebe zu erweisen..." Traurige Worte, die Barbaras tiefe Emotionen ausdrücken. Doch zum Glück muss das Model dies schwere Zweit nicht alleine durchstehen...

Barbara Meier: Sie ist nicht alleine

Wie das Model ebenfalls verkündet, findet sie -zur Beruhigung ihrer Fans- Unterstützung bei ihrer Familie und ihrer Let's Dance-"Familie": So fügt sie hinzu: "Ich hatte mich schon sehr sehr auf den Tanz diese Woche gefreut, allerdings will ich in dieser Zeit natürlich bei meiner Familie sein.... Danke an dieser Stelle auch an alle Profi- und Promi-Tänzer, die mir so liebe Beileids-Nachrichten geschickt und mir großes Verständnis für diese Pause entgegengebracht haben! Ab nächste Woche bin ich wieder da und werde für Euch und dann auch gewidmet für meine Oma wieder wunderschöne Tänze tanzen!!" Rührender hätte ein Statement definitiv nicht sein können! Dass ihre Fans das genau so sehen, wird vor allem an den Kommentaren unter dem Post deutlich. So kommentieren sie: "Mein herzliches Beileid und viel Kraft" sowie "Herzliches Beileid, alles Liebe". Ist zu hoffen, dass es Barbara bald wieder besser geht...