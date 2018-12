und gehören zusammen, wie Winter und Wollpullover. Immer wieder ist die dabei zu sehen, wie sie in ihren Hammer-Looks einen echten "Wow"-Auftritt hinlegt. Umso schöner somit, dass Barbara jetzt für ihre Fans einen Styling-Tipp parat hält, der nicht nur modisch, sondern gleichzeitig auch hilfreich ist...

So feiern die Stars Weihnachten

Barbara reist um die Welt

Barbara ist eine echte Globetrotterin. Für ihre neusten Film-Projekte legte Barbara einen absoluten Reise-Marathon hin und flog dabei quer um die Welt. Von Indien bis hin nach Kanada: Für Barbara kein Problem. Doch wie schafft es die Beauty, dabei immer noch das perfekte Outfit parat zu haben? Im Interview mit "InTouch-Online" verrät Barbara: "Bei dieser Reise ist es für mich besonders schwierig das perfekte Reiseoutfit zu finden, weil ich bei bei 28 Grad in Indien gestartet bin und bei 0 Grad in Kanada ankommen werde. Das ideale Reiseoutfit hat für mich daher viele Layers, sodass man einfach mehrere Teile übereinander tragen kann. Der Kuschelpulli darf aber natürlich bei einer langen Reise auch nicht fehlen."

Ebenfalls für Barbara hinzu: "Und genauso wichtig finde ich auch eine bequeme Hose, weil im Flugzeug ja nicht viel Platz ist und man möglichst entspannt schlafen möchte. Wenn das Outfit schon etwas lockerer ist, packe ich mir aber immer ein, zwei coole mit ein wie zum Bespiel eine schöne Handtasche oder Sonnenbrille. Dadurch wird das komplette Outfit aufgewertet und man ist für alles gewappnet." Gut zu wissen! Ein Kuschelpulli sowie die richtigen Accessoires sind für Barbara also ein absolutes MUST HAVE! Dabei wird vor allem eins schnell deutlich: Barbara kann Mode nicht nur als Model perfekt präsentieren, sondern hat ebenfalls immer einen guten Styling-Tipp für ihre Fans parat. Doch will Barbara dem Model-Business eigentlich treu bleiben? Schließlich war die Schönheit in der letzten Zeit auch immer wieder vor der Film-Kamera zu sehen.

Sagt Barbara der Model-Welt Lebewohl?

Obwohl Barbara auf eine Reihe von Schauspielerfolgen zurückblicken kann, können ihre Fans unbesorgt darüber sein, dass Barbara das Model-Business an den Haken hängt. So verrät die "GNTM"-Gewinnerin: "Ich liebe die Schauspielerei und ich finde es toll, dass ich mich bei jedem Job und bei jeder Rolle immer wieder neu erfinden und neue Seiten an mir entdecken kann. Die Arbeit ist super spannend und ich freue mich sehr, dass ich so viele unterschiedliche Projekte habe. Das Modeln möchte ich aber auch nicht komplett aufgeben. Ich habe so viele Jahre Arbeit investiert und der Job macht mir auch super viel Spaß. Solange beides zusammen funktioniert, bin ich sehr glücklich. Ich bin quasi ein Hybrid vor der Kamera". Ehrliche Worte, die zeigen: Barbara ist und bleibt eine ABSOLUTE Power-Frau!